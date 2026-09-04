Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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04.09.2026 13:06:00
Volkswagen: Wer den Machtkampf um das grosse Sparpaket gewonnen hat
VolkswagenVolkswagens Vorstand drückt den gewaltigsten Sparplan der Unternehmensgeschichte durch – weil er bereit war, schmutziger zu agieren als IG Metall und Politik. Europas grösster Autokonzern wird nie mehr so sein, wie er war.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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