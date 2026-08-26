Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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26.08.2026 13:12:00
Volkswagen: VW will Management um ein Viertel verkleinern
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
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