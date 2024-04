Volkswagen (VW) vz-Analyse: Volkswagen (VW) vz-Aktie von UBS AG mit Sell bewertet

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Sell" belassen. Die Wolfsburger hätten die Erwartungen leicht enttäuscht, schrieb Analyst Patrick Hummel am Dienstag nach Zahlen. Sie seien aber optimistisch und erwarteten in den kommenden Quartalen Besserung.

Aktienanalyse online: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13:42 Uhr um 2.6 Prozent auf 117.60 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 14.97 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 691’358 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Anfang des Jahres 2024 legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie um 5.2 Prozent zu. Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 30.04.2024 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2024 / 06:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2024 / 06:28 / GMT



