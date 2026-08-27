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Halten-Einstufung 27.08.2026 17:04:44

Volkswagen (VW) vz-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Halten bewertet

Volkswagen (VW) vz-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Halten bewertet

DZ BANK-Analyst Michael Punzet hat eine gründliche Analyse des Volkswagen (VW) vz-Papiers durchgeführt.

Volkswagen
68.48 CHF 0.61%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Volkswagen von 95 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Beim Wolfsburger Autobauer werde das Thema Autonomes Fahren durch Strategiediskussionen und unterschiedliche Interessen überlagert, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Verzögerungen bei der Entwicklung und Beendigung von Kooperationen führten zu einer verspäteten Einführung von Modellen und Lösungen beim Thema Autonomes Fahren. Die strategische Neuausrichtung auf Konzern- und Markenebene werde zudem durch die unterschiedlichen Interessenlagen der involvierten Parteien belastet.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:48 Uhr 3.1 Prozent im Plus bei 74.68 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 415’632 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 büsste die Aktie um 23.1 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com
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