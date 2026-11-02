|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktie bewertet
|
02.11.2026 13:07:49
Volkswagen (VW) vz-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet
Deutsche Bank AG hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen nach einem Treffen mit dem Finanzchef Arno Antlitz von 105 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dabei sei es unter anderem um die fortdauernde Restrukturierung und die Verringerung der Kosten in Deutschland gegangen, schrieb Tim Rokossa in einer Studie am Montag. Auch die sich immer mehr zuspitzende Lage auf dem chinesischen Markt sei Thema gewesen. Sein Fazit von dem Gespräch ist konstruktiv.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 12:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0.9 Prozent auf 68.96 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 45.01 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 158’748 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 29.0 Prozent. Volkswagen (VW) vz dürfte schätzungsweise am 16.03.2027 die Finanzergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
12:26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Montagmittag steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Was Analysten von der Volkswagen (VW) vz-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
30.10.26
|Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|12:17
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:17
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:17
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, wogegen der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.