Volkswagen (VW) vz-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen nach einem Treffen mit dem Finanzchef Arno Antlitz von 105 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dabei sei es unter anderem um die fortdauernde Restrukturierung und die Verringerung der Kosten in Deutschland gegangen, schrieb Tim Rokossa in einer Studie am Montag. Auch die sich immer mehr zuspitzende Lage auf dem chinesischen Markt sei Thema gewesen. Sein Fazit von dem Gespräch ist konstruktiv.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 12:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0.9 Prozent auf 68.96 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 45.01 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 158’748 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 29.0 Prozent. Volkswagen (VW) vz dürfte schätzungsweise am 16.03.2027 die Finanzergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET



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