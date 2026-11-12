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12.11.2026 13:19:44
Volkswagen (VW) vz-Aktie: Halten-Bewertung durch DZ BANK
Das Volkswagen (VW) vz-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Michael Punzet genauer unter die Lupe genommen.
Die DZ Bank hat die Einstufung für Volkswagen beim fairen Aktienwert von 73 Euro auf "Halten" belassen. Sondereinflu?sse durch Wertminderungen bei der Sportwagentochter und im China-Geschäft hätten das Ergebnis belastet, schrieb Michael Punzet am Donnerstag in seinem Rückblick auf die Zahlen des dritten Quartals. Die Perspektive einer nachhaltigen Margenerholung bleibe bis zum vollumfänglichen Greifen der Sparmassnahmen auch 2027 noch stark eingeschränkt. Der anziehende Verkauf reiner Elektrofahrzeuge verschärfe schliesslich den Margendruck.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13:03 Uhr um 0.7 Prozent auf 68.90 EUR ab. Zuletzt wurden über XETRA 153’452 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 29.0 Prozent abwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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