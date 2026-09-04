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Analyse im Fokus 04.09.2026 14:13:44

Volkswagen (VW) vz-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform

Volkswagen (VW) vz-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform

Bernstein Research hat eine eingehende Prüfung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Volkswagen
76.16 CHF 6.45%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman rechnete am Freitagmorgen in seinem ersten Kommentar zur Einigung auf ein Sparpaket bereits mit einer positiven Kursreaktion. Vor allem die beabsichtigten Kürzungen bei Investitionen und Entwicklungskosten dürften am Markt gut ankommen, schrieb er.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 13:57 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 8.0 Prozent auf 82.46 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 21.27 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1’825’858 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 15.1 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Volkswagen (VW) vz am 29.10.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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