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Bewertung im Fokus 25.06.2026 15:28:45

Volkswagen (VW) vz-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform

Volkswagen (VW) vz-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform

Die detaillierte Analyse des Volkswagen (VW) vz-Papiers wurde von Bernstein Research-Analyst Stephen Reitman durchgeführt.

Volkswagen
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Ein globales Analystenteam um den Experten Stephen Reitman beleuchtete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die Situation im Bereich der Elektromobilität, deren Verbreitung sich regional weiterhin unterschiedlich entwickle. Jetzt fokussierten sich die Experten stark auf die Widerstandskraft der Lieferketten, die von steigender Bedeutung seien in Zeiten geopolitisch erhöhter Risiken. China habe die Lage bei kritischen Rohstoffen und der Batterie-Wertschöpfungskette unter Kontrolle.

Aktienauswertung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 15:11 Uhr 2.0 Prozent. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 28.93 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 612’356 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 sank die Aktie um 20.1 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 24.07.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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