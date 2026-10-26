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26.10.2026 17:06:00
Volkswagen und NXP treiben zonale Fahrzeugsteuerung voran - Aktien im Plus
Der Volkswagen-Konzern und NXP Semiconductors gehen eine strategische Partnerschaft ein.
Die Partnerschaft ist nach Aussage der Wolfsburger Teil der Halbleiterstrategie des Volkswagen-Konzerns. Durch direkte, langfristige Partnerschaften mit führenden Halbleiterunternehmen könne man unter anderem die Resilienz der Lieferketten stärken und Schlüsseltechnologien für künftige Fahrzeuggenerationen gemeinsam gestalten.
Die Volkswagen-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,46 Prozent höher bei 69,42 Euro, während NXP-Titel an der NASDAQ 4,48 Prozent auf 245,44 US-Dollar steigen.
DOW JONES
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