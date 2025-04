Volkswagen sieht sich in China weiter im Plan - Ergebnisziel 2027 bestätigt

SHANGHAI (awp international) - Der Volkswagen -Konzern hält trotz des weiter verschärften Wettbewerbs im wichtigen Markt China an seinen Ergebniszielen fest. 2027 solle das anteilige operative Ergebnis der chinesischen Gemeinschaftsunternehmen wieder auf mehr als 2,0 Milliarden Euro steigen, sagte VW -China-Chef Ralf Brandstätter am Mittwoch auf einer Investorenveranstaltung anlässlich der Automesse in Shanghai.

Das Ziel hatte Brandstätter bereits vergangenes Jahr ausgerufen und auf eine Durststrecke bis dahin eingestellt. Seitdem hat sich die Lage aber nochmal verschärft. Vergangenes Jahr verdiente VW mit seinen chinesischen Joint Ventures anteilig 1,74 Milliarden Euro, dieses Jahr haben die Wolfsburger wegen weiterer Investitionen und des harten Preiskampfs nur 0,5 bis 1,0 Milliarden Euro anteiliges Ergebnis eingeplant. Zum Vergleich: In den Jahren 2018 und 2019 hat VW in China operativ jeweils 4,6 und 4,4 Milliarden Euro verdient.

VW hat in der Volksrepublik hart zu kämpfen, weil die lokalen Elektroautoanbieter wie BYD Kostenvorteile haben und eine Rabattschlacht im Markt ausgelöst haben.

Zudem kam VW mit seinen Elektroautos lange nicht in Fahrt, dabei wächst der chinesische Markt in dem Bereich rasant. 2024 fielen die gesamten Auslieferungen von VW in China gegenüber dem Vorjahr um 9,5 Prozent auf 2,9 Millionen Fahrzeuge. Mittlerweile entwickelt VW in China mit dem Elektroautobauer Xpeng zusammen E-Modelle, um wieder schneller in die Spur zu kommen./men/nas/mis