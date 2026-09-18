Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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18.09.2026 20:18:22
Volkswagen senkt Gewinnprognose deutlich - Aktienkurs bricht ein
VolkswagenVolkswagen erwartet 2026 nur noch höchstens ein Prozent Umsatzrendite statt bis zu 5,5 Prozent. Eine Abschreibung von sechs Milliarden Euro auf Porsche drückt den Gewinn, die Aktie verlor deutlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
72.24 CHF -7.22%
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18.09.26
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