Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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18.09.2026 17:47:00
Volkswagen: Schwaches Porsche-Geschäft und Milliardenabschreibung zwingt VW zu Gewinnwarnung
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Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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18.09.26
|Volkswagen kappt Gewinnerwartung für 2026 - Aktie rauscht ab (Spiegel Online)
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18.09.26
|VW warns of hit of up to €10bn from Porsche writedown and restructuring costs (Financial Times)
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18.09.26
|Volkswagen senkt Prognose 2026 für Umsatzrendite auf 1 Prozent (Dow Jones)
|
18.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
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18.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
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18.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
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18.09.26
|Börse Frankfurt: DAX gibt nach (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|18.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|18.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
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Volkswagen am 18.09.2026
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Der heimische Aktienmarkt verlor am Freitag deutlich, während auch der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen schlossen uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.