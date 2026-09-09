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09.09.2026 13:33:42

Volkswagen prüft Partnerschaft mit der JSW Group für Indien

Volkswagen
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Von Dominic Chopping

DOW JONES--Volkswagen wird sich zur weiteren Erschliessung des indischen Marktes womöglich mit dem indischen Mischkonzern JSW Group zusammentun. Geprüft werde eine strategische Partnerschaft zu Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Personenkraftwagen, wie es in einer am Mittwoch vorgestellten unverbindlichen Vereinbarung heisst.

"Die Idee ist es, die komplementären Stärken zusammenzubringen", heisst es in einer Stellungnahme von JSW.

Skoda Auto Volkswagen India, die indische VW-Tochter, würde ihre Ingenieurs- und Produktkompetenz einbringen, während JSW unter anderem Fertigungskapazitäten und Umsetzungserfahrung beisteuern würde, hiess es weiter.

Die weit verzweigte Unternehmensgruppe JSW baut ihre Automobilsparte aus. In einem Joint Venture mit SAIC Motor aus China von 2019 geht es um Produktion und den Verkauf von Fahrzeugen der Marke MG in Indien. Eine weitere Partnerschaft mit Chery Automobile soll 2027 zur Einführung einer eigenständigen Elektro-Pkw-Marke führen, die JSW gehört.

Automobilhersteller versuchen derzeit, den wachsenden indischen Markt zu erschliessen und das Land als Fertigungsstandort für eine Exportproduktion zu nutzen.

Renault gab etwa im vergangenen Jahr die Übernahme des 51-prozentigen Anteils von Nissan an Renault Nissan Automotive India Private bekannt und wurde damit zum alleinigen Eigentümer des indischen Joint Ventures, das Renault- und Nissan-Fahrzeuge produziert. Renault will sowohl die Geschäftsentwicklung in dem bevölkerungsreichen Land beschleunigen als auch das internationale Geschäft ausbauen.

Stellantis prüft seit Anfang des Jahres eine vertiefte Partnerschaft mit Tata Motors in den Bereichen Fertigung, Engineering und Lieferkette und will überdies weiterhin in seine Marke Jeep vor Ort investieren.

Skoda Auto erklärte am Mittwoch, Indien sei einer der wichtigsten Treiber seiner Internationalisierungsstrategie. Das Land entwickle sich schnell zu einem starken Markt und einem strategischen Knotenpunkt dafür, Potenziale in benachbarten Regionen und angrenzenden Märkten zu erschliessen.

Skoda verzeichnete 2025 ein Inlandsvolumen, das im Jahresvergleich um 36 Prozent wuchs. Jetzt sollen weitere Wachstumsmöglichkeiten in Indien gesucht werden, hiess es weiter.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2026 07:33 ET (11:33 GMT)

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