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24.11.2026 14:30:36
Volkswagen pocht auf harte Einschnitte für Belegschaft
EMDEN (awp international) - Volkswagen hat vor Beginn der Tarifrunde seine Forderung nach weitreichenden Kostensenkung bekräftigt. "Uns ist durchaus bewusst: Es ist ein schmerzhafter Schritt. Aber er ist notwendig und er ist unvermeidbar", sagte VW -Co-Verhandlungsführer Frank Ischner vor dem Verhandlungsstart im ostfriesischen Emden. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hätten sich gerade in letzter Zeit spürbar und nachhaltig verschlechtert.
Vor dem Hintergrund höherer Zöllen, eines schrumpfenden Markts in China und dem zunehmenden Wettbewerbsdruck in Europa muss Volkswagen demnach deutlich wettbewerbsfähiger werden. Daher brauche man schnell eine Einigung mit der Arbeitnehmerseite - noch in diesem Jahr haben, sagte Ischner. Nur ein erfolgreiches Unternehmen könne sichere Arbeitsplätze bieten.
Das fordert Volkswagen
Europas grösster Autobauer hat in der Kernmarke mit hohen Kosten zu kämpfen und will weitreichende Sparmassnahmen durchsetzen. Dazu gehören Nullrunden in den Jahren 2027 und 2028, Streichungen im System von Zusatzzahlungen und Zulagen sowie Einschnitte bei der 35-Stunden-Woche. Zusätzlich verlangt der Vorstand den Abbau von weiteren 12.000 Stellen in Deutschland. Die IG Metall wehrt sich dagegen und fordert ihrerseits fünf Prozent mehr Geld.
VW ist nicht im Tarif der Metall- und Elektroindustrie, sondern hat einen eigenen Haustarif. Er gilt an den Standorten Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember. Ab Januar sind Warnstreiks möglich./jwe/DP/zb
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