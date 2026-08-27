Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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27.08.2026 15:26:00
Volkswagen: Niedersachsen prüft Einstieg im Werk Osnabrück
VolkswagenVW-Chef Oliver Blume tourt durch Deutschland und stellt sich der Belegschaft der VW-Werke. Betroffene Bundesländer suchen nach Lösungen. So prüft VW-Aufsichtsrat und Niedersachsens Ministerpräsident Lies den Einstieg im Werk Osnabrück, Sachsen fordert die 40-Stunden-Woche in Zwickau.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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