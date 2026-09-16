Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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16.09.2026 13:17:00
Volkswagen: Moia findet keine Investoren - Roboauto-Plan geplatzt
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