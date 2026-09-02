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02.09.2026 19:23:42

Volkswagen mit neuer Führung im Nordamerika-Geschäft

Volkswagen
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Von Nina Kienle

DOW JONES--Laut einer Volkswagen-Mitteilung soll Marco Schubert die Gesamtverantwortung für das Nordamerika-Geschäft übernehmen und direkt an Vorstandschef Oliver Blume berichten. Schubert werde dem erweiterten Vorstandskomitee der Nordamerika-Region beitreten und die Position am 1. Oktober antreten. Kjell Gruner, der zuvor als CEO der Volkswagen Group of America und CEO der Volkswagen Marke Nordamerika für die Region verantwortlich war, trete zurück, um sich neuen Herausforderungen zu stellen, teilte das Unternehmen mit.

Schubert sei derzeit Vorstandsmitglied für Vertrieb und Marketing bei Audi sowie Mitglied des erweiterten Vorstandskomitees des Volkswagen Konzerns mit Schwerpunkt auf Vertrieb, Marketing und After Sales.

Martin Sander übernehme die Rolle als neues Vorstandsmitglied für Vertrieb und Marketing bei Audi sowie als Mitglied des erweiterten Vorstandskomitees des Volkswagen Konzerns. Martin Jahn werde Mitglied des Markenvorstands von Volkswagen mit Verantwortung für Vertrieb, Marketing und After Sales.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2026 13:24 ET (17:24 GMT)

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