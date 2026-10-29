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29.10.2026 07:46:41

Volkswagen mit Milliardenverlust im 3. Quartal

Volkswagen
65.26 CHF 0.50%
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DOW JONES--Belastet von Restrukturierungskosten hat Volkswagen im dritten Quartal einen Milliardenverlust verzeichnet. Wegen rückläufiger Absatzzahlen angesichts des schwierigen Marktumfeldes in China sank auch der Umsatz in den drei Monaten. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der Wolfsburger DAX-Konzern.

In den drei Monaten sank der Umsatz laut Mitteilung um 6,3 Prozent auf 75,3 Milliarden Euro. Analysten hatten im Mittel 77,7 Milliarden Euro erwartet. Operativ weitete sich der Verlust - vor allem wegen hohen Wertberichtigungen bei Porsche - auf 5,86 Milliarden Euro von 1,3 Milliarden Euro aus, die entsprechende Marge lag bei minus 7,8 nach minus 1,6 Prozent im Vorjahr. Analysten hatten mit einer negativen Marge von 3,0 Prozent gerechnet.

Für das Gesamtjahr peilt VW weiter einen Konzernumsatz von rund 315 Milliarden Euro an. Die operative Marge soll weiterhin bis zu 1 Prozent erreichen.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2026 02:46 ET (06:46 GMT)

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 11.7961 18.06.2027 160360941
Long 1297.5692 18.12.2026 154716672
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.7671 11.94 157791333
Long 10.4643 6.61 145247099
Long 12.9928 5.09 161991884
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2182 11.16 160236813
Short 16.241 3.81 160549239
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.39 138059884
Long 8 -12.92 143802915
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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11:32 Volkswagen Neutral UBS AG
29.10.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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08:36 Logo WHS Nasdaq fällt nach Fed-Entscheid – dieser LONG-Trade wird zum Krimi!
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27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’377.44 19.81 SLWB8U
Short 15’706.16 13.79 SEB6CU
Short 16’285.96 8.92 SXB66U
SMI-Kurs: 14’795.23 30.10.2026 13:25:41
Long 14’169.97 19.81 SLBXRU
Long 13’825.48 13.66 SSDNBU
Long 13’249.56 8.89 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Volkswagen am 29.10.2026

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