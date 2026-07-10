Volkswagen Aktie 42805829 / US9286625010
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10.07.2026 11:24:41
Volkswagen mit Absatzrückgang im 2Q - China -37%
DOW JONES--Volkswagen hat im zweiten Quartal insgesamt einen Absatzrückgang verzeichnet, der überproportional in China ausfiel. Wie der Autohersteller mitteilte, lieferte er im Zeitraum April bis Juni 2,08 Millionen Fahrzeuge aus, 8,6 Prozent weniger als im Vorjahr.
In China sank der Absatz um rund 37 Prozent auf 424.300 verkaufte Fahrzeuge. China ist nach Westeuropa Volkswagens zweitgrösster Absatzmarkt. Es seien dort "erste positive Impulse durch die neuen, lokal entwickelten Elektromodelle zu beobachten", teilte Volkswagen mit.
Absatzzuwächse verzeichnete der Konzern in Westeuropa (+1,8 Prozent), Nordamerika (+7,7 Prozent) Zentral- und Osteuropa sowie Südamerika.
Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/uxd/cln
(END) Dow Jones Newswires
July 10, 2026 05:24 ET (09:24 GMT)
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