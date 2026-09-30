Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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30.09.2026 15:09:27
Volkswagen kündigt reihenweise Tarifverträge zum Jahresende - mehr als 100.000 Mitarbeiter betroffen
VolkswagenVolkswagen kündigt etliche Haustarifverträge und verschärft damit seinen Sparkurs in der Krise. Mehr als 100.000 Beschäftigte sind betroffen. Die IG Metall kündigt Widerstand an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
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