Volkswagen-Konzern steigert Absatz im Dezember deutlich

Der Volkswagen-Konzern hat das Jahr 2019 mit einem starken Dezember-Absatz abgeschlossen.

Wie die Wolfsburger mitteilten, stieg der Gesamtabsatz im Dezember um 12,5 Prozent auf 1,03 Millionen Einheiten. Im Gesamtjahr wurden damit 10,975 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Plus von 1,3 Prozent.

Im Dezember waren es 963.500 Pkw der Marken VW, AUDI, Skoda, Seat und Porsche und 65.000 Nutzfahrzeuge (VW, MAN, Scania). Das entspricht im Jahresvergleich plus 13,7 Prozent bzw minus 2,3 Prozent.

Im wichtigen Absatzmarkt China inklusive Hongkong verkaufte der Konzern im Schlussmonat des vergangenen Jahres mit 469.500 Fahrzeugen 16,6 Prozent mehr als zwölf Monate zuvor. 2019 insgesamt betrug der Zuwachs allerdings nur verhaltene 0,6 Prozent.

In Europa gingen 361.600 Fahrzeuge an die Kunden, ein Plus von 13,1 Prozent, davon in Deutschland 100.700 (plus 10,2 Prozent).

In den USA verringerte sich der Konzernabsatz um 0,6 Prozent auf 59.100 Fahrzeuge.

WOLFSBURG (Dow Jones)