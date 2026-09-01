Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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01.09.2026 18:52:00
Volkswagen: Kaum Hoffnung auf Einigung bei Sanierung vor Aufsichtsratstreffen
VolkswagenVolkswagen und seine Arbeitnehmer versuchen immer noch einen Kompromiss im Ringen um die Sanierung des Autobauers zu finden – die Aussichten dafür sind offenbar gering. Dem Aufsichtsrat werden am Freitag wohl drei Beschlussvorlagen vorgelegt.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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