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Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005

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01.09.2026 18:52:00

Volkswagen: Kaum Hoffnung auf Einigung bei Sanierung vor Aufsichtsratstreffen

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Volkswagen und seine Arbeitnehmer versuchen immer noch einen Kompromiss im Ringen um die Sanierung des Autobauers zu finden – die Aussichten dafür sind offenbar gering. Dem Aufsichtsrat werden am Freitag wohl drei Beschlussvorlagen vorgelegt.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

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