Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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03.09.2026 20:46:00
Volkswagen in der Krise: VW-Aufsichtsrat stimmt umstrittenem Sanierungsplan zu
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
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Analysen zu Volkswagen (VW) St.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt sich leicht aufwärts. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.