Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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31.08.2026 11:40:00
Volkswagen: IG Metall droht bei VW mit Konflikt um Sparpläne
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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