Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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04.09.2026 16:23:00
Volkswagen: Hannovers Oberbürgermeister kritisiert VW-Vorstand scharf für Sparkurs
Volkswagen»Man kann auch ein Produkt wirklich schlechtreden«: Belit Onay will keine schlechten Nachrichten mehr vom VW-Konzern hören. Der OB von Hannover sieht Potenziale, die »absolut unverständlich« nicht genutzt würden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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