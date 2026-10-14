Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’188 0.4%  SPI 20’018 0.3%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’205 -0.4%  Euro 0.9305 -0.1%  EStoxx50 6’142 -0.8%  Gold 4’152 1.1%  Bitcoin 67’341 -0.8%  Dollar 0.8297 -0.6%  Öl 103.9 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526SpaceX156888148DocMorris4261528
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Ericsson-Aktie mit Kurssprung: Ergebnis besser als erwartet - Warnung vor steigenden Kosten
NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus
UBS-Aktie stabil: Droht bei schärferen Kapitalregeln der Wegzug aus der Schweiz?
Nach Studienrückschlägen: Ist die BioNTech-Aktie jetzt zu billig? Moderna liefert den Härtetest
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
Suche...
ETF Sparplan

Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2026 12:19:00

Volkswagen-Gericht kippt Haftungsvergleich mit Rupert Stadler

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten