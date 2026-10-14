Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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14.10.2026 12:19:00
Volkswagen-Gericht kippt Haftungsvergleich mit Rupert Stadler
VolkswagenVolkswagen hatte mit Rupert Stadler einen Vergleich geschlossen, wonach der Ex-Audi-Chef wegen der Dieselaffäre rund 4 Millionen Euro zahlen sollte. Die VW-Hauptversammlung stimmte zu – doch dieses Votum wurde vom Oberlandesgericht Celle jetzt kassiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
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