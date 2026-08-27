Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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27.08.2026 11:07:00
Volkswagen Financial Services: Chef der VW-Finanzsparte schlägt Alarm
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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Volkswagen am 27.08.2026
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