Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
27.08.2026 11:07:00
Volkswagen Financial Services: CEO Anthony Bandmann schlägt Alarm
VolkswagenVolkswagen Financial Services hat im ersten Halbjahr mehr Gewinn abgeliefert als jede Automarke des Konzerns. Doch der neue Chef Anthony Bandmann wirkt alarmiert. Die Restwertrisiken steigen, er ruft Berater um Hilfe.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
69.83 CHF 1.37%
In eigener Sache
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!