Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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04.09.2026 08:20:00
Volkswagen-Drama in Wolfsburg: Das sind die Details des Sparprogramms
VolkswagenDie Einigung bei Volkswagen beinhaltet schärfere Schritte, als ursprünglich erwartet. Laut der Beschlussvorlage sollen bis 2030 zusätzlich rund 60.000 Stellen wegfallen. Zudem könnten die Marke VW und die Komponentenwerke doch ab 2027 abgespalten werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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In eigener Sache
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
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