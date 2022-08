Volkswagen dank China mit stabilem Absatz im Juli

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat dank hoher Autoverkäufe in China nach teils erheblichen Rückgängen in den Vormonaten einen stabilen Absatz im Juli erzielt. Rückenwind gab es vor allem von der Kernmarke, wo der Absatz um rund ein Zehntel kletterte. Wie der Wolfsburger DAX-Konzern mitteilte, lagen die gesamten Auslieferungen vergangenen Monat weltweit bei 725.400 nach 725.600 Einheiten im Vorjahr. Im mit Abstand wichtigsten Automarkt China stiegen die Auslieferungen um 22 Prozent. In Westeuropa verringerten sich die Verkäufe dagegen erneut spürbar um 11 Prozent.

Für die ersten sieben Monate des Jahres ergibt sich für den Konzern weltweit ein Absatzminus von 19 Prozent. Grund dafür sind vor allem die Halbleiter-Engpässe rund um den Globus und die Lockdown-Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in China im Frühjahr.

Bei der Kernmarke VW stiegen die Verkäufe den weiteren Angaben zufolge im Juli um 9,7 Prozent. Bei der Premiummarke Audi ging es mit minus 7,2 Prozent erneut bergab, während Porsche ein Plus von 5,7 Prozent verzeichnete. Das Nutzfahrzeuggeschäft bei Traton verbuchte vergangenen Monat dank Scania und Navistar ein Absatzplus von 2,5 Prozent.

