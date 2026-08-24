Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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24.08.2026 09:25:00
Volkswagen: Betriebsversammlung in Wolfsburg, Oliver Blume kündigt harte Einschnitte an
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
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