Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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01.10.2026 17:38:00
Volkswagen: Beschäftigte verlassen Betriebsversammlung in Zwickau aus Protest
VolkswagenVolkswagen steckt in der Krise und bekommt vermehrt Gegenwind für seine Sparpläne. In Zwickau kommt es zum Protest gegen die Geschäftsführung, die IG Metall kritisiert den geplanten Stellenabbau bei der Softwaretochter Cariad.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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