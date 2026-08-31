Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Sparpläne
|
31.08.2026 12:58:00
Volkswagen-Aktie wenig bewegt: IG Metall warnt vor Konflikt mit Vorstand - Streiks 2027 möglich
In der VW-Krise wirft die Industriegewerkschaft Metall dem Vorstand des Autokonzerns eine schädliche Aussendarstellung vor.
Konzernchef Oliver Blume hatte angekündigt, den Sparkurs bei VW zu verschärfen. Seitdem bangen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer um Zehntausende weitere Jobs und vier ganze Standorte in Deutschland.
Wird 2027 bei VW gestreikt?
Auf die Frage, ob der Vorstand den Arbeitnehmern den Krieg erklärt habe, sagte Gröger: "So etwas würde ich niemals sagen, aber die Zeichen stehen auf Konflikt." Die Kommunikation des Vorstands stelle alles infrage, was für das Vertrauen der Beschäftigten in das Unternehmen gesorgt habe. Bisher sei es immer um eine Gleichrangigkeit von Wirtschaftlichkeit und sicherer Beschäftigung gegangen. "Wenn man das grundsätzlich infrage stellt, ist klar, dass man eine Auseinandersetzung provoziert, die wir uns nicht wünschen. Aber auf die wir uns natürlich vorbereiten."
Mit Blick auf Streiks verwies Gröger auf die bis zum Jahreswechsel geltende Friedenspflicht. "Im neuen Jahr gäbe es also theoretisch die Möglichkeit, zur Arbeitsniederlegung aufzurufen", sagte der Gewerkschafter. "Wir sind jedenfalls davon überzeugt, dass die Härte der Massnahmen, mit der die Auseinandersetzung von vielen Arbeitgebern geführt wird, in keinem Verhältnis steht zu der durchaus problematischen Situation in der Automobilindustrie."
Was die Gewerkschaft als "unglaublichen Vorgang" sieht
Gröger äusserte sich auch zu Spekulationen, wonach VW seine Sparpläne auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung am Aufsichtsrat vorbei durchsetzen könnte. "Dass das überhaupt im Raum steht und nicht sofort klargestellt wird, dass dies keine Option sein kann, halte ich für einen unglaublichen Vorgang", sagte er und erinnerte an die historische Grundlage des VW-Gesetzes, das einen besonderen Schutz für die Werke und einen besonderen Einfluss des Landes Niedersachsen im Unternehmen sichert.
"Volkswagen wurde mit dem Vermögen aufgebaut, das die Nationalsozialisten den Gewerkschaften verbrecherisch geraubt hatten. Wer diese Geschichte kennt, sollte sich seiner besonderen Verantwortung gegenüber den Beschäftigten bewusst sein", appellierte Gröger.
Heute endet mit einer Betriebsversammlung im VW-Werk in Hannover eine Serie von ausserordentlichen Treffen zwischen Vorstand und Belegschaft. Es ist die neunte und letzte Zusammenkunft dieser Art vor möglichen neuen Beschlüssen.
Via XETRA zeigt sich die VW-Aktie zeitweise 0,03 Prozent im Minus bei 77,40 Euro.
/cwe/DP/stk
HANNOVER (awp international)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: So steht der Euro STOXX 50 am Montagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So steht der LUS-DAX mittags (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI im Minus -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.