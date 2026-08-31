Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’346 -0.4%  SPI 20’192 -0.4%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’367 -0.8%  Euro 0.9380 0.0%  EStoxx50 6’465 -0.3%  Gold 4’457 0.0%  Bitcoin 63’577 1.5%  Dollar 0.8086 -0.1%  Öl 90.9 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AXA-Aktie stabil: Versicherer meldet viele Hagelschäden an Autos und beschädigte Dächer
Volkswagen-Aktie wenig bewegt: IG Metall warnt vor Konflikt mit Vorstand - Streiks 2027 möglich
Visa-Aktie leichter: Zusammenarbeit mit PayInit für Schweizer P2P-Zahlungen
Alphabet-Aktie fällt: Trumps Umbenennung schlägt sich in Google Maps nieder - 'Lake America'
Chinas Gold-Offensive: Folgen für Aktien von Zijin, Newmont & Barrick
Suche...
ETF Sparplan

Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Sparpläne 31.08.2026 12:58:00

Volkswagen-Aktie wenig bewegt: IG Metall warnt vor Konflikt mit Vorstand - Streiks 2027 möglich

Volkswagen-Aktie wenig bewegt: IG Metall warnt vor Konflikt mit Vorstand - Streiks 2027 möglich

In der VW-Krise wirft die Industriegewerkschaft Metall dem Vorstand des Autokonzerns eine schädliche Aussendarstellung vor.

Volkswagen
72.75 CHF 0.94%
Kaufen Verkaufen
Bei den Produktstrategien sei Volkswagen auf dem Weg der Besserung, sagte Niedersachsens IG-Metall-Bezirkschef Thorsten Gröger der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Aber die Art und Weise, wie die aktuelle Debatte jetzt seitens des Vorstands geführt wird, ist ein Super-GAU. So sendet man keine positiven Signale an die Kunden."

Konzernchef Oliver Blume hatte angekündigt, den Sparkurs bei VW zu verschärfen. Seitdem bangen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer um Zehntausende weitere Jobs und vier ganze Standorte in Deutschland.

Wird 2027 bei VW gestreikt?

Auf die Frage, ob der Vorstand den Arbeitnehmern den Krieg erklärt habe, sagte Gröger: "So etwas würde ich niemals sagen, aber die Zeichen stehen auf Konflikt." Die Kommunikation des Vorstands stelle alles infrage, was für das Vertrauen der Beschäftigten in das Unternehmen gesorgt habe. Bisher sei es immer um eine Gleichrangigkeit von Wirtschaftlichkeit und sicherer Beschäftigung gegangen. "Wenn man das grundsätzlich infrage stellt, ist klar, dass man eine Auseinandersetzung provoziert, die wir uns nicht wünschen. Aber auf die wir uns natürlich vorbereiten."

Mit Blick auf Streiks verwies Gröger auf die bis zum Jahreswechsel geltende Friedenspflicht. "Im neuen Jahr gäbe es also theoretisch die Möglichkeit, zur Arbeitsniederlegung aufzurufen", sagte der Gewerkschafter. "Wir sind jedenfalls davon überzeugt, dass die Härte der Massnahmen, mit der die Auseinandersetzung von vielen Arbeitgebern geführt wird, in keinem Verhältnis steht zu der durchaus problematischen Situation in der Automobilindustrie."

Was die Gewerkschaft als "unglaublichen Vorgang" sieht

Gröger äusserte sich auch zu Spekulationen, wonach VW seine Sparpläne auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung am Aufsichtsrat vorbei durchsetzen könnte. "Dass das überhaupt im Raum steht und nicht sofort klargestellt wird, dass dies keine Option sein kann, halte ich für einen unglaublichen Vorgang", sagte er und erinnerte an die historische Grundlage des VW-Gesetzes, das einen besonderen Schutz für die Werke und einen besonderen Einfluss des Landes Niedersachsen im Unternehmen sichert.

"Volkswagen wurde mit dem Vermögen aufgebaut, das die Nationalsozialisten den Gewerkschaften verbrecherisch geraubt hatten. Wer diese Geschichte kennt, sollte sich seiner besonderen Verantwortung gegenüber den Beschäftigten bewusst sein", appellierte Gröger.

Heute endet mit einer Betriebsversammlung im VW-Werk in Hannover eine Serie von ausserordentlichen Treffen zwischen Vorstand und Belegschaft. Es ist die neunte und letzte Zusammenkunft dieser Art vor möglichen neuen Beschlüssen.

Via XETRA zeigt sich die VW-Aktie zeitweise 0,03 Prozent im Minus bei 77,40 Euro.

/cwe/DP/stk

HANNOVER (awp international)

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 12.0826 19.03.2027 157879210
Long 144.9916 18.12.2026 154141804
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1424 10.94 157791332
Long 9.6661 7.76 159691767
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.7766 13.97 157534432
Short 9.6661 7.16 157782039
Short 16.4763 3.05 157780556
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.92 138059884
Long 8 -12.41 143802915
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

VW-Aktie unter Druck: Mitarbeiter äussern Unmut über Führungskommunikation

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
27.08.26 Volkswagen Halten DZ BANK
25.08.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:06 Marktüberblick: Autowerte gesucht
09:03 SMI zum Wochenauftakt tiefer erwartet
08:45 Logo WHS Arbeitsmarkt vor dem Showdown: Entscheidet diese Woche über die nächste Fed-Zinserhöhung?
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenschluss
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
26.08.26 Der «Burggraben» im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’969.65 19.59 SRQBMU
Short 15’266.60 13.91 S4BTCU
Short 15’855.37 8.86 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’346.26 31.08.2026 12:56:27
Long 13’790.57 19.73 SEBAGU
Long 13’481.69 13.98 SGBWIU
Long 12’904.70 8.97 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind
Gold, Öl & Co. in KW 35: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal
Apple Debuts M6 And M5 Ultra Chips With Major AI Performance Gains
Chip-Giganten im Check: Darum setzt die Börse vor dem Herbst eher auf AMD als auf Intel

Top-Rankings

KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 35: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 35: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.