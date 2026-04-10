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E-Auto 10.04.2026 07:41:00

Volkswagen-Aktie trotzdem fester: Produktionsstopp für ID.4 in den USA

Volkswagen-Aktie trotzdem fester: Produktionsstopp für ID.4 in den USA

Volkswagen stellt die Produktion des ID.4, seines einzigen in den USA hergestellten Elektroautos, in seinem Montagewerk in Tennessee ein.

Volkswagen
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Nach Angaben des Autoherstellers wird die Produktion des Elektro-Crossovers Mitte April eingestellt. Das Werk bereite sich darauf vor, sein volumenstärkeres Benzin-SUV, den Atlas, auf das Modelljahr 2027 umzustellen. Der ID.4 ist das einzige in den USA gebaute Elektroauto von VW. Wie VW weiter mitteilte, werden die US-Händler den ID.4 weiter verkaufen, da der Lagerbestand bis ins nächste Jahr hinein reiche.

Durch die Umstellung soll kein Mitarbeiter in der Produktion seinen Arbeitsplatz verlieren. Das Werk verfügt über eine einzige Montagelinie für den Atlas und den ID.4, und Mitarbeiter aus anderen, speziell auf das Elektrofahrzeug ausgerichteten Bereichen sollen zur Unterstützung der Atlas-Produktion umbesetzt werden. Mitarbeitern über 55 Jahren soll laut einem Unternehmenssprecher eine Abfindung angeboten werden. Das Werk beschäftigt etwa 3.000 Arbeiter.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel gewinnt die VW-Aktie zeitweise 0,36 Prozent auf 89,84 Euro.

Von Christopher Otts

DOW JONES

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

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