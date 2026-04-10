Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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10.04.2026 09:37:00
Volkswagen-Aktie tiefer: Produktionsstopp für ID.4 in den USA
Volkswagen stellt die Produktion des ID.4, seines einzigen in den USA hergestellten Elektroautos, in seinem Montagewerk in Tennessee ein.
Durch die Umstellung soll kein Mitarbeiter in der Produktion seinen Arbeitsplatz verlieren. Das Werk verfügt über eine einzige Montagelinie für den Atlas und den ID.4, und Mitarbeiter aus anderen, speziell auf das Elektrofahrzeug ausgerichteten Bereichen sollen zur Unterstützung der Atlas-Produktion umbesetzt werden. Mitarbeitern über 55 Jahren soll laut einem Unternehmenssprecher eine Abfindung angeboten werden. Das Werk beschäftigt etwa 3.000 Arbeiter.
Im XETRA-Handel verliert die VW-Aktie zeitweise 0,49 Prozent auf 88,74 Euro.
Von Christopher Otts
DOW JONES
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