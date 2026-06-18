Volkswagen-Aktie mit Verlusten: VW-Chef bekräftigt Sparkurs - Abbau von 28.000 Stellen bereits fix

"2026 haben sich die Rahmenbedingungen der Automobilindustrie nochmals verschärft", sagte er laut vorab veröffentlichtem Redemanuskript bei dem virtuellen Aktionärstreffen. "Unsere Lage ist angespannt und anspruchsvoll." Darauf müsse der Konzern reagieren.

Blume hatte im Frühjahr ein "Zielbild Volkswagen Konzern 2030" angekündigt und erste Eckpunkte für die Neuausrichtung genannt. "Unser über Jahrzehnte erfolgreiches Geschäftsmodell funktioniert heute nicht mehr. Wir müssen es weiterentwickeln", sagte er. Daran werde gearbeitet. "Weitere wesentliche Entscheidungen treffen wir gemeinsam mit unserem Aufsichtsrat im Sommer."