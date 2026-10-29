Volkswagen-Aktie knickt ein: Autobauer rutscht tief in die roten Zahlen

Der Konzernverlust nach Steuern lag in den Monaten Juli bis September bei 5,82 Milliarden Euro, wie der Autohersteller mitteilte. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen ebenfalls einen Fehlbetrag gemeldet, damals waren es gut 1,07 Milliarden Euro. Die im DAX notierte Vorzugsaktie fiel am Donnerstag vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem XETRA-Schluss um 1,1 Prozent.

Wesentlicher Grund für den Verlust waren Sondereffekte von 7,8 Milliarden Euro. Ausserdem belasteten den Angaben zufolge das schwache Marktumfeld in China, der weltweit zunehmende Preis- und Wettbewerbsdruck sowie der gestiegene Anteil von margenschwächeren E-Autos an den Verkäufen. Der Umsatz des Konzerns sank im dritten Quartal um 6,3 Prozent auf rund 75,3 Milliarden Euro.

Finanzchef Arno Antlitz sagte laut Mitteilung, nach neun Monaten habe die um Sonderbelastungen bereinigte operative Umsatzrendite 3,8 Prozent betragen. "Das ist zu wenig, um weiter kraftvoll in unsere Zukunft zu investieren", sagte der Manager. VW hatte bereits ein umfangreiches Sparprogramm zum Abbau von konzernweit 50.000 Stellen bis 2030 aufgelegt, derzeit ringt das Unternehmen mit Arbeitnehmern um weitere herbe Einschnitte. So stehen konzernweit weitere 50.000 Jobs sowie vier Werke in Deutschland auf der Kippe.

Porsche-Abschreibung belastet Gewinn

Besonders stark schlug im dritten Quartal die bereits bekannte Abschreibung auf den Firmenwert der Sport- und Geländewagentochter Porsche zu Buche. Sie belief sich den Angaben zufolge auf rund 6,4 Milliarden Euro. Die Wertberichtigung ist nicht zahlungswirksam, belastet aber den operativen Gewinn von VW deutlich. Hintergrund sind niedrigere Erwartungen an die künftige Entwicklung der Stuttgarter.

Bereits ein Jahr zuvor war die Lage bei Porsche einer der Hauptgründe für den Quartalsverlust. Die Luxusmarke, einst eine Gewinnperle des Konzerns, steckt schon länger in der Krise. Belastend wirkten insbesondere der Einbruch beim China-Geschäft, die US-Zollpolitik und Kurskorrekturen bei der Elektro-Strategie. Zuletzt hatten sich die Geschäftszahlen von Porsche stabilisiert.

Verkaufszahlen weiter im Sinkflug

Bei den Verkäufen musste der Konzern zuletzt weiter Federn lassen: Von Juli bis September lieferte VW 1,89 Millionen Fahrzeuge aus - und damit fast 14,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Insbesondere im wichtigen Markt China steht VW erheblich unter Druck. Dort verkauften die Wolfsburger im dritten Quartal knapp 406.000 Fahrzeuge (minus 38,5 Prozent). Bis Ende September übergaben die Marken des Konzerns gut 6 Millionen Fahrzeuge an ihre Kunden. Das waren 9,0 Prozent oder rund 600.000 weniger als im Vorjahreszeitraum.

Gewinnprognose bereits im September gekappt

Das VW-Management um Konzernchef Oliver Blume hatte die Gewinnprognose für das laufende Jahr bereits Mitte September deutlich gesenkt. Vom Umsatz soll im laufenden Jahr höchstens noch ein Prozent als operativer Gewinn übrig bleiben. Zuvor hatte VW eine Spanne von 4,0 bis 5,5 Prozent erwartet. 2025 hatte die operative Rendite 2,8 Prozent betragen.

Der Umsatz soll 2026 rund 315 Milliarden Euro erreichen. Das wäre in der Mitte der bisherigen Prognosebandbreite. Die Erwartungen hatte der Konzern bereits im Juli gekappt. Statt einem Umsatzplus von bis zu 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet Volkswagen im besten Fall nur noch eine stabile Entwicklung. Es könnten aber auch bis zu 3 Prozent weniger Erlös werden. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz bei 321,9 Milliarden Euro./jwe/men

Autonomes Fahren im Praxistest beim Fahrzeugumschlag im Emder Hafen

Für den Hafenumschlag hat Volkswagen in den vergangenen zwei Jahren zusammen mit Partnern in Emden untersucht, wie sich Fahrzeuge automatisiert ohne Fahrer auf Logistikflächen bewegen lassen. Durch solche automatisierten Fahrbewegungen soll der Fahrzeug-Umschlag in Autoterminals langfristig flexibler, sicherer und nachhaltiger werden - so die Hoffnung des Autobauers. Für die Forschung im Projekt AutoLog wurde ein eigenes Testfeld unter realen Logistikbedingungen im Emder Aussenhafen aufgebaut.

Das Forschungsprojekt habe das Potenzial automatisierten Fahrens für die Volkswagen-Logistik aufgezeigt, sagte Christian Vollmer, Mitglied des VW-Markenvorstands für Produktion und Logistik, in einer Mitteilung. "Entscheidend ist für uns, neue Technologien nicht nur unter Laborbedingungen zu entwickeln, sondern ihre Praxistauglichkeit dort zu erproben, wo unsere Logistik täglich stattfindet."

Was genau untersucht wurde

Die VW-Konzernlogistik verschifft nach früheren Angaben jährlich rund 2,4 Millionen Fahrzeuge von mehr als 40 Häfen aus - Emden ist in diesem Netzwerk der grösste Hafen. Allein 2025 wurden in der ostfriesischen Stadt nach Angaben der Autoport Emden GmbH fast 1,2 Millionen Fahrzeuge des VW-Konzerns umgeschlagen. Nach Bremerhaven ist Emden der zweitgrösste Autoverladenhafen in Deutschland.

Auf der Testanlage in Emden habe VW nun wichtige Erkenntnisse gewonnen, "wie sich Fahrzeugbewegungen künftig intelligenter automatisieren und Logistikprozesse weiterentwickeln lassen", sagte Vollmer. "Diese Erfahrungen wollen wir für die weitere Entwicklung der Technologie nutzen."

Für das Forschungsprojekt AutoLog arbeitete VW mit dem Bremer Institut für Produktion und Logistik (BIMA) an der Universität Bremen, der Deutschen Telekom und dem Softwarespezialist Unikie zusammen. Das Projekt wurde vom Bundesverkehrsministerium gefördert.

Untersucht wurde unter anderem, welche Voraussetzungen für die automatisierten Abläufe an den Infrastrukturen von Autoterminals geschaffen werden müssen - und wie sich die Technik in bestehende Abläufe, etwa auch manuell gesteuerte Autos oder Fussgängerbewegungen, integrieren lässt.

Testfeld mit Sensoren und 5G-Netz

Dafür wurde auf dem Autoterminalgelände ein Testfeld aufgebaut, auf dem ein- und ausgehende Fahrzeugströme simuliert und verschiedene Verkehrssituationen untersucht wurden. Neben Parkflächen und Fahrwegen gehörte auch ein viel genutzter Kreisverkehr dazu. Für die Automatisierung wurden Sensoren aufgebaut, die ein digitales Abbild der Testfläche erzeugten. Über eine Steuerungssoftware wurden die Fahrzeugbewegungen koordiniert. Für die Kommunikation zwischen dem System und den Fahrzeugen wurde das öffentliche 5G-Netz der Deutschen Telekom genutzt.

"In Emden haben wir gezeigt, dass sich automatisierte Fahrzeugbewegungen auch in einem anspruchsvollen Logistikumfeld mit Mischverkehr erproben lassen", sagte Vesa Kiviranta vom Softwareunternehmen Unikie. "Die gewonnenen Erfahrungen helfen uns, die Technologie weiterzuentwickeln und ihre Marktreife für den Einsatz in weiteren Logistikumgebungen zu bewerten." In Emden endet die Erprobungsphase des AutoLog-Forschungsprojektes jetzt.

Volkswagen testet nach eigenen Angaben auch an anderen Stellen im Konzern automatisierte Fahrzeugbewegungen. Am Audi-Standort in Ingolstadt wird demnach etwa das automatisierte Verladen von Fahrzeugen auf Eisenbahnwaggons erprobt. Es sei neben dem Hafenumschlag wie in Emden ein weiterer Teil der Fahrzeug-Logistikkette, hiess es.

AWP