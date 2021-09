Volkswagen-Aktie dennoch deutlich fester: Mikrochip-Mangel bringt weitere Ausfälle im VW-Stammwerk

So ziehen sich die zuerst bis Ende dieser Woche einkalkulierten Einschränkungen weit in den Oktober hinein, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Am Freitag (1.10.) soll demnach nur eine Golf-Montagelinie in der Frühschicht betrieben werden. In der nächsten und übernächsten Woche (4.10. bis 15.10.) gibt es dann voraussichtlich "komplett Kurzarbeit" - einen einzigen Tag (14.10.) ausgenommen. Zuvor hatte die "Braunschweiger Zeitung" über die aktualisierten Planungen berichtet.

In der gesamten Autoindustrie ist die mangelnde Versorgung mit Halbleiter-Komponenten derzeit ein grosses Problem. Auch Anbieter wie BMW und Mercedes-Benz oder die Nutzfahrzeugsparten von Volkswagen und Daimler sind betroffen. Nach vorschnell gekündigten Verträgen mit Chipproduzenten oder gekappten Mengen in der Corona-Verkaufsdelle Mitte 2020 fehlen jetzt vielerorts dringend benötigte Teile.

Hohe Fahrzeug-Stückzahlen konnten bereits nicht zu Ende gefertigt werden, es bilden sich "Halden". Verschärfend hinzu kommen eigene Kapazitätsengpässe in der Halbleiterindustrie.

Prozess wegen mutmasslichen VW-Dieselbetrugs weiter ohne Winterkorn

Der Diesel-Betrugsprozess gegen frühere Führungskräfte von Volkswagen wird vor dem Landgericht Braunschweig vorerst weiter ohne Ex-Konzernchef Martin Winterkorn fortgesetzt. Wie am Mittwoch bekannt wurde, wies das Oberlandesgericht (OLG) als übergeordnete Instanz eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft zurück, in der die Ankläger die Abtrennung des Verfahrensteils gegen ihn kritisiert hatten.

Damit dürften sich die ersten Sitzungen mit Winterkorn in der vor gut zwei Wochen gestarteten Hauptverhandlung nach wie vor auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Das OLG argumentiert, der Prozessverlauf im Fall der vier anderen Angeklagten könne so beschleunigt werden.

Volkswagen-Aktien werden via XETRA zeitweise um 2,59 Prozent höher bei 194,92 Euro gehandelt.

