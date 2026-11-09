Volcon gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Volcon hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.80 USD gegenüber -0.960 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 50.0 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch