Volcan Compania Minera stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Volcan Compania Minera hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.05 PEN gegenüber 0.040 PEN im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47.12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.49 Milliarden PEN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.01 Milliarden PEN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch