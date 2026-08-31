Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace macht am Nachmittag Boden gut

Das Papier von Volatus Aerospace konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im TSX-Handel um 2,0 Prozent auf 0,500 CAD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,510 CAD. Mit einem Wert von 0,510 CAD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im TSX-Handel 93'362 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 26.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,890 CAD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volatus Aerospace-Aktie somit 43,820 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 0,450 CAD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,000 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie.

Volatus Aerospace liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 8.42 Mio. CAD, gegenüber 10.59 Mio. CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -20,49 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Volatus Aerospace am 26.11.2026 präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,030 CAD je Volatus Aerospace-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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