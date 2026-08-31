Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
31.08.2026 16:29:00
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace macht am Nachmittag Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Zuletzt stieg die Volatus Aerospace-Aktie. In der TSX-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 0,500 CAD.
Das Papier von Volatus Aerospace konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im TSX-Handel um 2,0 Prozent auf 0,500 CAD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,510 CAD. Mit einem Wert von 0,510 CAD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im TSX-Handel 93'362 Volatus Aerospace-Aktien.
Am 26.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,890 CAD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volatus Aerospace-Aktie somit 43,820 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 0,450 CAD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,000 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie.
Volatus Aerospace liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 8.42 Mio. CAD, gegenüber 10.59 Mio. CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -20,49 Prozent präsentiert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Volatus Aerospace am 26.11.2026 präsentieren.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,030 CAD je Volatus Aerospace-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie
Volatus Aerospace-Aktie im Minus: Luft- und Raumfahrtkonzern macht Rückläufige Umsatzzahlen
Volatus Aerospace mit Deal über Batterielieferungen - Aktie zieht deutlich an
Volatus-Aktie im Fokus: Volatus Aerospace meldet gestiegene Umsätze und schmälert die Verluste
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Volatus Aerospace Inc
|
16:29
|Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace macht am Nachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Ausblick: Volatus Aerospace legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.05.26
|Volatus Aerospace-Aktie im Minus: Luft- und Raumfahrtkonzern macht Rückläufige Umsatzzahlen (finanzen.ch)
|
14.05.26
|Ausblick: Volatus Aerospace mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.03.26
|Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Donnerstagmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
19.03.26
|Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace büsst am Vormittag ein (finanzen.ch)
Analysen zu Volatus Aerospace Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.