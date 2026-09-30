Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023
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30.09.2026 16:29:00
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Die Aktie legte zuletzt in der TSX-Sitzung 0,9 Prozent auf 0,565 CAD zu.
Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der TSX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 0,565 CAD. Der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,570 CAD zu. Mit einem Wert von 0,560 CAD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Volatus Aerospace-Aktien beläuft sich auf 232'120 Stück.
Am 26.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,890 CAD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,522 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2026 bei 0,450 CAD. Mit einem Kursverlust von 20,354 Prozent würde die Volatus Aerospace-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volatus Aerospace am 13.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -20,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.42 Mio. CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 10.59 Mio. CAD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Volatus Aerospace am 26.11.2026 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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