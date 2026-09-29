Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023
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29.09.2026 16:29:00
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im TSX-Handel zuletzt bei 0,570 CAD und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die Volatus Aerospace-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im TSX-Handel notierte das Papier bei 0,570 CAD. In der Spitze gewann die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,580 CAD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,570 CAD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,570 CAD. Zuletzt stieg das TSX-Volumen auf 162'881 Volatus Aerospace-Aktien.
Bei 0,890 CAD markierte der Titel am 26.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volatus Aerospace-Aktie somit 35,955 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,450 CAD. Dieser Wert wurde am 01.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,053 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Am 13.08.2026 äusserte sich Volatus Aerospace zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -20,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.59 Mio. CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8.42 Mio. CAD.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.11.2026 terminiert.
Redaktion finanzen.ch
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