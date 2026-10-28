Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittwochvormittag leichter

Um 09:28 Uhr ging es für die Volatus Aerospace-Aktie nach unten. Im TSX-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 0,485 CAD.

Am 26.03.2026 markierte das Papier bei 0,890 CAD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 83,505 Prozent hinzugewinnen. Am 01.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,450 CAD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,216 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 13.08.2026 äusserte sich Volatus Aerospace zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -20,49 Prozent auf 8.42 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.59 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Volatus Aerospace wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 26.11.2026 vorlegen.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,033 CAD je Volatus Aerospace-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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