Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittwochmittag nahezu unbewegt

Mit einem Wert von 0,500 CAD bewegte sich die Volatus Aerospace-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages.

Am 26.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,890 CAD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 78,000 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volatus Aerospace-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2026 bei 0,450 CAD. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 11,111 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 13.08.2026 legte Volatus Aerospace die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 8.42 Mio. CAD in den Büchern – ein Minus von -20,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volatus Aerospace 10.59 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Volatus Aerospace dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 26.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,033 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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