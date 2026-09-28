Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023
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28.09.2026 16:29:00
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace reagiert am Montagnachmittag positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im TSX-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 0,590 CAD zu.
Die Volatus Aerospace-Aktie stieg im TSX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 0,590 CAD. Kurzfristig markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,610 CAD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,610 CAD startete der Titel in den TSX-Handelstag. Von der Volatus Aerospace-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 682'126 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.03.2026 bei 0,890 CAD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Kursplus von 50,847 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.08.2026 Kursverluste bis auf 0,450 CAD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,729 Prozent würde die Volatus Aerospace-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Volatus Aerospace am 13.08.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -20,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.42 Mio. CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.59 Mio. CAD US-Dollar umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Volatus Aerospace wird am 26.11.2026 gerechnet.
Redaktion finanzen.ch
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