Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace fällt am Nachmittag

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im TSX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 0,495 CAD. Das bisherige Tagestief markierte Volatus Aerospace-Aktie bei 0,490 CAD. Bei 0,500 CAD startete der Titel in den TSX-Handelstag. Zuletzt wurden via TSX 79'563 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Am 26.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 0,890 CAD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 79,798 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volatus Aerospace-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2026 bei 0,450 CAD. Abschläge von 9,091 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volatus Aerospace am 13.08.2026. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -20,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.42 Mio. CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 10.59 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die Volatus Aerospace-Bilanz für Q3 2026 wird am 26.11.2026 erwartet.

Laut Analysten dürfte Volatus Aerospace im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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