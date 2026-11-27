Die Volatus Aerospace-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im TSX-Handel bei 0,370 CAD. Die Volatus Aerospace-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,390 CAD an. Im Tief verlor die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,370 CAD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,390 CAD. Im heutigen Handel wurden bisher 126'174 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,890 CAD) erklomm das Papier am 26.03.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 140,541 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2026 auf bis zu 0,320 CAD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,514 Prozent würde die Volatus Aerospace-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 10.11.2026 lud Volatus Aerospace zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,76 Prozent zurück. Hier wurden 10.51 Mio. CAD gegenüber 10.59 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.05.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 02.12.2027 dürfte Volatus Aerospace die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,038 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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