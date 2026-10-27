Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Dienstagvormittag stabil

Mit einem Wert von 0,480 CAD bewegte sich die Volatus Aerospace-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,890 CAD) erklomm das Papier am 26.03.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Kursplus von 85,417 Prozent wieder erreichen. Am 01.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,450 CAD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 6,250 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volatus Aerospace am 13.08.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -20,49 Prozent auf 8.42 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.59 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Volatus Aerospace am 26.11.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,033 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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