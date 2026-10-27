Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace präsentiert sich am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr sprang die Volatus Aerospace-Aktie im TSX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 0,488 CAD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,495 CAD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,490 CAD. Im TSX-Handel wechselten bis jetzt 103'309 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 0,890 CAD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2026). Gewinne von 82,564 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.08.2026 (0,450 CAD). Mit einem Abschlag von mindestens 7,692 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 13.08.2026 lud Volatus Aerospace zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 8.42 Mio. CAD in den Büchern – ein Minus von -20,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volatus Aerospace 10.59 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.11.2026 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,033 CAD je Aktie in den Volatus Aerospace-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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